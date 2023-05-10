Многоквартирный жилой дом поврежден обстрелом ВСУ в Петровском районе Донецка

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: t.me/zPetrovka24_7

Петровский район Донецка вновь подвергся массированному артобстрелу со стороны ВСУ. О его последствиях сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района повреждено остекление многоквартирного жилого дома по улице Косарева, - проинформировал он.

Тем временем очевидцы сообщают о повреждениях многоквартирного дома по улице Соколовского. Там, по словам местных жителей, один из снарядов попал в крышу дома, повредив квартиру на верхнем этаже и остекление в других.

На улице Бойцевой был прилет в частный дом, он загорелся. Данных о пострадавших на данный момент нет.

Тем временем в СЦКК ДНР заявили, что Петровский и Кировский районы Донецка попали под вражеский артобстрел в 17:10. Со стороны Красногоровки украинские войска выпустили по этой части города 6 снарядов калибром 155 мм.

Напомним, украинские боевики продолжают обстреливать территорию ДНР. Сегодня ВСУ выпустили по Благодатному 12 снарядов. А за прошедшие сутки они накрыли огнем 11 населенных пунктов Республики.

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