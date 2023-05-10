СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Благодатному 12 снарядов за два часа

За два часа ВСУ дважды открыли огонь по населенному пункту (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Благодатное в Донецкой Народной Республике. За два часа по селу было выпущено порядка 12 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 10:40 зафиксирован обстрел Благодатного. По населенному пункту выпущено семь снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в Новомихайловке, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 12:40 обстрел села возобновился. По населенному пункту было выпущено еще пять снарядов 155 мм с позиций украинских боевиков, расположенных в Новомихайловке.

Напомним, что за сутки ВСУ 45 раз открывали огонь по территории ДНР. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Александровка и другие населенные пункты. Всего было выпущено 208 единиц различных боеприпасов, включая ракеты РСЗО и снаряды калибром 155 и 152 мм.

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