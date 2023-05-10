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НовостиПолитика10 мая 2023 12:59

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Благодатному 12 снарядов за два часа

Украинские боевики продолжают обстреливать населенные пункты Республики
Виктория ПОДАРОВА
За два часа ВСУ дважды открыли огонь по населенному пункту (архивное фото)

За два часа ВСУ дважды открыли огонь по населенному пункту (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Благодатное в Донецкой Народной Республике. За два часа по селу было выпущено порядка 12 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 10:40 зафиксирован обстрел Благодатного. По населенному пункту выпущено семь снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в Новомихайловке, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 12:40 обстрел села возобновился. По населенному пункту было выпущено еще пять снарядов 155 мм с позиций украинских боевиков, расположенных в Новомихайловке.

Напомним, что за сутки ВСУ 45 раз открывали огонь по территории ДНР. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Александровка и другие населенные пункты. Всего было выпущено 208 единиц различных боеприпасов, включая ракеты РСЗО и снаряды калибром 155 и 152 мм.

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