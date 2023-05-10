За сутки ВСУ выпустили по ДНР более 200 различных боеприпасов

Украинские боевики продолжают открывать огонь по мирным городам ДНР Фото: Иван ЖИЛЯК

За сутки вооруженные формирования Украины 45 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив порядка 208 единиц боеприпасов. Под огнем украинских боевиков оказались 11 населенных пунктов Республики, включая Горловку, Донецк, Макеевку, Александровку и Ясиноватую. ОБ этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – женщины, в ранее освобожденном Октябрьском. Повреждены 8 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Ясиноватой и Центрально-Городском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры, — добавили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, а на горловском — 18 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На волновахском направлении эксперты зафиксировали 5 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм.

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