Мэр Приходько: ВСУ обстрелом обесточили часть Горловки

Обесточены 5 трансформаторных подстанций, без света 226 абонентов. Фото: mintek-dnr.ru

Поселок Широкая Балка в ДНР был частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.

- В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточен поселок Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки), - проинформировал мэр.

Тем временем в представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что обстрел поселка был произведен со стороны населенного пункта Новгородское, откуда ВСУ выпустили семь снарядов калибром 122 мм.

- Обесточено 5 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения 226 абонентов, - уведомили наблюдатели.

Напомним, украинские боевики продолжают обстреливать территорию ДНР. За прошедшие сутки они накрыли огнем 11 населенных пунктов Республики. Сегодня ВСУ выпустили по Благодатному 12 снарядов за два часа. А в Петровском районе Донецка повредили многоквартирный жилой дом.

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