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НовостиПолитика9 мая 2023 16:56

В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела ВСУ серьезно пострадали жилые дома и инфраструктура

Под ударом украинской артиллерии оказалась улица Кристальная
Ирина ДМИТРИЕВА
По улице Кристальной получили повреждения три дома частного сектора (архивное фото)

По улице Кристальной получили повреждения три дома частного сектора (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Куйбышевском районе Донецка после вечернего обстрела ВСУ зафиксировали серьезные повреждения. О последствиях очередной атаки на город сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в результате обстрела Куйбышевского района по улице Кристальной получили повреждения три дома частного сектора.

- Пострадали кровля, стены и остекление, - проинформировал мэр.

Сообщается также, что обстрелом в этой части города повреждены гражданский автомобиль, газовая труба и электропровода.

Напомним, украинские войска продолжают атаковать Донецк из дальнобойных гаубиц калибром 155 мм. Так, в Кировском районе города в результате обстрела ВСУ было повреждено здание школы. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО в День Победы. А утром выпустили девять артиллерийских снарядов по трем районам города.

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