В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела ВСУ серьезно пострадали жилые дома и инфраструктура

По улице Кристальной получили повреждения три дома частного сектора (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Куйбышевском районе Донецка после вечернего обстрела ВСУ зафиксировали серьезные повреждения. О последствиях очередной атаки на город сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в результате обстрела Куйбышевского района по улице Кристальной получили повреждения три дома частного сектора.

- Пострадали кровля, стены и остекление, - проинформировал мэр.

Сообщается также, что обстрелом в этой части города повреждены гражданский автомобиль, газовая труба и электропровода.

Напомним, украинские войска продолжают атаковать Донецк из дальнобойных гаубиц калибром 155 мм. Так, в Кировском районе города в результате обстрела ВСУ было повреждено здание школы. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО в День Победы. А утром выпустили девять артиллерийских снарядов по трем районам города.

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