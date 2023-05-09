Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено обстрелом ВСУ

В Донецке пострадало здание еще одной школы. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Здание школы в Кировском районе Донецка повреждено обстрелом со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Ссылаясь на данные СЦКК ДНР, мэр отметил, что за прошедшую ночь Донецк и его окрестности девять раз подверглись обстрелам ВСУ. В направлении Петровского, Куйбышевского, Кировского и Киевского районов, а также поселков Еленовка и Александровка украинские боевики выпустили 30 снарядов калибром 155 мм и 10 ракет из РСЗО.

- В Кировском районе по улице Дмитрия Донского повреждено здание школы № 80, - проинформировал Кулемзин.

Напомним, украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО в День Победы. По двум районам города они выпустили десять ракет. А с самого утра выпустили девять артиллерийских снарядов по трем районам Донецка. Тем временем в Горловке обстрелом ВСУ повреждена школа и жилой дом.

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