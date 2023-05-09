ВСУ с утра выпустили по Донецку девять артиллерийских снарядов

Донецк находится под обстрелом ВСУ с самого утра (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины с восьми утра открыли огонь по Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам Донецка, выпустив порядка девяти снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 08:00 ВФУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в районе населенного пункта Нетайлово. Около 08:35 зафиксирован обстрел Петровсокго района Донецка. По нему ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций боевиков, расположенных в Максимильяновке, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за сутки ВСУ обстреляли семь городов ДНР, выпустив по территории региона свыше 200 боеприпасов.

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