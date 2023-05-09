Мэр Приходько: Обстрелом ВФУ в Горловке повреждена школа и жилой дом

Украинские боевики вновь обстреляли два района города (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела ВСУ села Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки повреждено здание школы, дом и хозяйственная постройка. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

— Обстрелом ВФУ повреждена школа № 58 в селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) по улице Глебова. Также повреждены дом и хозяйственная постройка на улице Покрышкина, — поделился мэр в своем телеграм-канале.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по Центрально-Городскому району города было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций боевиков, расположенных в Леонидовке.

Под обстрел украинских боевиков также попал Никитовский район города. По нему ВСУ выпустили три снаряда со своих позиций, расположенных в Щербиновке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ с утра выпустили по Донецку девять артиллерийских снарядов

Под обстрел попали три района города (подробнее)