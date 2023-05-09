Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО в День Победы

Под огнем украинских боевиков оказались сразу два района Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики обстреляли два района Донецка из реактивной системы залпового огня в праздничный День Победы. По Киевскому и Куйбышевскому районам города было выпущено десять ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 10:00 зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны ВСУ. Украинские боевики выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Ласточкино, — отметили в ведомстве.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что в результате ночного обстрела Донецка повреждена школа №80 в Кировском районе.

Напомним, что с утра ВСУ открыли огонь по селу Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки. В результате обстрела с применением артиллерии 155 мм повреждения получила школа, дом и хозяйственная постройка.

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