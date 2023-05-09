Пожилая женщина ранена обстрелом ВСУ под Волновахой 9 мая

Пострадавшая - 1937 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожилая женщина была ранена 9 мая под Волновахой вследствие обстрела ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что инцидент зафиксирован в селе Октябрьское.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 мая по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Октябрьское (включен в зону ответственности администрации Великоновоселковского района) - по улице Молодогвардейской, 19 ранена женщина 1937 года рождения, - проинформировали там.

Напомним, украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО в День Победы. По двум районам города они выпустили десять ракет. Утром ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов по трем районам Донецка. В Кировском районе обстрелом повреждено здание школы.

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