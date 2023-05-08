Авиация России управляемыми бомбами уничтожила живую силу и позиции ВСУ под Авдеевкой

Российские военные нанесли авиаудар по месту скопления противника. Фото: УНМ ДНР

Авиация ВКС России уничтожила живую силу и позиции противника на Авдеевском направлении. Сделать это удалось при помощи управляемых бомб. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Там отметили, что в результате нанесенного авиаудара противник понес большие потери.

- Наша авиация авиаударами уничтожила пункт временной дислокации и живую силу украинских боевиков, нанеся им тяжелые потери в личном составе, - проинформировали в оборонном ведомстве ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что минометчики ВСУ под Авдеевкой были атакованы сразу двумя армиями, попав попали под двойной удар украинской и российской авиации. Тем временем в Марьинке российские снайперы ликвидировали украинского корректировщика огня, который пытался вычислить передвижение российских войск и навести на них артиллерию ВСУ. Кроме того, военнослужащие ВС РФ уничтожили минометный расчет и военный автомобиль украинской армии, обнаруженные в районе Угледара.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР показали, как уничтожают технику ВСУ под Авдеевкой управляемыми боеприпасами «Краснополь»

Прицельными залпами управляет артиллерийская бригада «Кальмиус» (подробнее)

http://www.donetsk.kp.ru/online/news/5254978/