Авиация России управляемыми бомбами уничтожила живую силу и позиции ВСУ под Авдеевкой

Российские военные нанесли авиаудар по месту скопления противника. Фото: УНМ ДНР
Авиация ВКС России уничтожила живую силу и позиции противника на Авдеевском направлении. Сделать это удалось при помощи управляемых бомб. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Там отметили, что в результате нанесенного авиаудара противник понес большие потери.
- Наша авиация авиаударами уничтожила пункт временной дислокации и живую силу украинских боевиков, нанеся им тяжелые потери в личном составе, - проинформировали в оборонном ведомстве ДНР.
Напомним, ранее сообщалось, что минометчики ВСУ под Авдеевкой были атакованы сразу двумя армиями, попав попали под двойной удар украинской и российской авиации. Тем временем в Марьинке российские снайперы ликвидировали украинского корректировщика огня, который пытался вычислить передвижение российских войск и навести на них артиллерию ВСУ. Кроме того, военнослужащие ВС РФ уничтожили минометный расчет и военный автомобиль украинской армии, обнаруженные в районе Угледара.
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