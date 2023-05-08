Сахалин восстановит в подшефном Шахтерске в ДНР 25 объектов в 2023 году

Один из важных объектов восстановления - Шахтерская гимназия. Фото: ТГ/Пушилин

Сахалинская область в этом году намерена восстановить 25 объектов в подшефном Шахтерске. Ремонтные работы уже начаты на 20 из них, шесть из которых - это образовательные учреждения. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко побывал сегодня в Шахтерской гимназии.

Ее здание сильно пострадало от обстрелов ВСУ в 2014 году. Теперь строители отремонтируют здесь кровлю, актовый и спортивные залы, пищеблок. В учебном заведении появятся современные компьютерные классы и пришкольные стадионы.

- Планируют закончить ремонт к 1 сентября, чтобы дети начали учебный год в обновленной гимназии, - рассказал Пушилин.

По словам главы региона, Шахтерск с Сахалином уже сроднились и активно поддерживают друг друга. Известный призыв «Все для фронта, все для победы!» действительно стал девизом для жителей всей страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Денис Пушилин и Сергей Кириенко возложили цветы к Монументу Славы в Шахтерске. Они также поздравили с Днем Победы 105-летнего ветерана.

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