Персональный парад провели для 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Верланова в Шахтерске

Для своих лет Григорий Павлович сохранил хорошую активность, шутил и рассказывал о своей жизни. Фото: Скриншот видео АГ ДНР

Персональный парад накануне Дня Победы провели в ДНР для 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Верланова. Фронтовика сегодня поздравили врио Главы Республики Денис Пушилин вместе с первым замруководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко.

- Григорию Павловичу Верланову 105 лет, он воевал с первых дней Великой Отечественной войны до последних, победу встретил в Потсдаме. Не раз был ранен, дважды попадал в плен, но всегда выбирался. Как удалось выжить, сам не понимает, было и такое, что весь взвод погиб — а он остался в живых. Принимал участие в войне с Японией, — написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища провели для ветерана парад. Фото: Скриншот видео АГ ДНР

Курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища провели для ветерана парад. Все были растроганы, а Григорий Павлович остался очень доволен.

- Для своих лет он сохранил хорошую активность. Шутил и, конечно, рассказывал о своей жизни. После войны жил в Шахтерске, женился, всю жизнь работал на шахте, где начал трудовой путь в 14 лет лампоносцем. Рядом с Григорием Павловичем сын и невестка, а внук участвует в специальной военной операции – продолжает боевой путь деда, - рассказал Денис Пушилин.

Курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища провели для ветерана парад. Фото: Скриншот видео АГ ДНР

Григорий Верланов родился в 1918 году в Николаеве, вскоре семья переехала в Донбасс. Был призван в армию в войска ПВО, затем служил стенографистом, нередко находился на передовой. После победы над Германией его полк передислоцировали для участия в войне с Японией. Затем Верланов служил на Урале, участвовал в восстановлении края. В 1946 году приехал в Шахтерск, где работал на шахте.

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