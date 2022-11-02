Сахалинская область помогает восстановить Донбасс

Сахалин передал Шахтерску технику

Во время визита в Донецкую Народную Республику губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко вместе с председателем правительства Республики Виталием Хоценко осмотрели объекты, которые восстанавливают в Шахтерске специалисты из региона-шефа.

Валерий Лимаренко (слева) и Виталий Хоценко (в центре)

Они посетили коммунальное предприятие, котельную №14, средние школы №1 и 18, ясли-сад «Журавленок» и трансформаторную подстанцию. На этих объектах уже выполнены работы.

Обновленный фасад с пластиковыми окнами, крыша, современная столовая, игровая площадка – все это теперь радует школьников и педагогов школы №1. Ее восстановили сахалинские специалисты. Благодарны за проделанные работы ученики и педагоги школы №18, которая также приобрела совершенно иной вид.

Сахалин активно включился в помощь Шахтерску

— У нас был «прилет» во дворе, фасада не было вообще. Что-то восстанавливали сами, но в этом году благодаря помощи Сахалина фасад был полностью восстановлен на годы вперед, — говорит директор школы №18 Татьяна Карпенко.

— Рады выполненным работам, кровля не течет — все железно. Во всем учреждении установлены окна, сделаны четыре детских площадки. Огромное спасибо и низкий поклон за грандиозную работу, — говорит заведующая садиком №4 Ольга Мельникова.

Сахалин активно включился в помощь Шахтерску

Руководитель администрации Шахтерска Александр Шатов отметил, что благодаря помощи Сахалина удалось организовать в районе муниципальное автобусное сообщение и усилить городской общественный транспорт.

— По технике почти 150 миллионов рублей выделила Сахалинская область на Шахтерск и Шахтерский район, — заявил Шатов.

Председателем правительства Республики отметил, что Сахалин активно включился в помощь и взял на себя ремонтно-восстановительные работы объектов социального блока, сферы жилищно-коммунального хозяйства и многоквартирных домов. Также Хоценко добавил, что Сахалин и в дальнейшем продолжит поддерживать жителей Республики.

— Регион разрабатывает трёхлетний план восстановления Шахтерска. В него войдёт капитальный ремонт многоквартирных домов, учреждений образования и здравоохранения, благоустройство общественных территорий, восстановление дорожной сети, — сообщил председатель правительства.

Сахалин передал Шахтерску технику

В следующем году специалисты из Сахалинской области также планируют заняться модульными газовыми котельными.

Тем временем

Помощь и награды военным

Валерий Лимаренко в Донецкой Народной Республике передал военным из Сахалина еще несколько внедорожников, каждый из которых защищен стальными листами. На передовую автомобили приехали с питьевой водой, свежим хлебом, выпечкой, фруктами, а также влажными салфетками.

Валерий Лимаренко передал военным из Сахалина еще несколько внедорожников, каждый из которых защищен стальными листами. Также отличившиеся в зоне специальной военной операции были награждены

— Лично пожал руки защитникам Родины и их командиру генералу Дмитрию Глушенкову. Ребятам из разведки вручил оборудование, которое им было необходимо для выполнения боевых миссий, — отметил Лимаренко.

Также губернатор Сахалинской области и генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков вручили государственные награды сахалинцам, отличившимся в зоне специальной военной операции. В основном — танкистам и разведчикам.

Валерий Лимаренко передал военным из Сахалина еще несколько внедорожников, каждый из которых защищен стальными листами. Также отличившиеся в зоне специальной военной операции были награждены

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске начал прием первых пациентов новый многофункциональный медцентр

В регионах Украины никогда не существовало подобных инфекционных центров (подробнее)