Денис Пушилин и Сергеей Кириенко возложили цветы к Монументу Славы в Шахтерске

На территории мемориального комплекса «Саур-Могила». Фото: ТГ/Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин вместе с первым замруководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко возложил цветы к Монументу Славы в городе Шахтерске. Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале.

Пушилин также отметил, что совместно с заместителем председателя РВИО Николаем Овсиенко, Председателем Правительства ДНР Евгением Солнцевым и членами Правительства посетил мемориальный комплекс «Саур-Могила». Присутствующие отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны и защитникам Донбасса, погибшим уже в нынешнее время.

- Вечная слава героям разных поколений, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, за свободу Отечества! - подчеркнул лидер ДНР.

Сообщается также, что Денис Пушилин и Сергей Кириенко поздравили с предстоящим Днем Победы 105-летнего ветерана ВОВ и посмотрели с ним персональный парад, который организовали для фронтовика курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища.

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