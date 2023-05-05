В ДНР вследствие обстрелов ВСУ ранены семь человек за сутки, среди них - ребенок

Всего украинские войска выпустили по Республике 456 боеприпасов. Фото (архив): ДНР онлайн

В Донецкой Народной Республике жертвами обстрелов ВСУ за сутки стали восемь человек, один из которых погиб, а семеро получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что противник совершил 81 обстрел из РСЗО и артиллерии. Всего украинские войска выпустили по Республике 456 боеприпасов, направив огонь в направлении Донецка, Александровки, Горловки, Еленовки, Михайловки, Озеряновки, Широкой Балки, Новоселовки Второй, Минерального, Яковлевки, Ясиноватой, Петровского, Егоровки, Степного, Никольского и Владимировки.

В результате обстрелов пострадало мирное население.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины, в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц, в том числе мальчик 2017 года рождения, в Буденновском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Минеральном, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что в Республике повреждены 17 домов и 3 объекта гражданской инфраструктуры.

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