ВСУ ранили мирную жительницу в Петровском районе Донецка

Пострадавшую женщину доставили в больницу (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по Петровскому району Донецка, выпустив за час порядка 34 боеприпасов. В результате обстрела ранение получила мирная жительница. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Петровского района по улице Леси Украинки получила ранение женщина 1938 года рождения. Пострадавшая доставлена в первую городскую больницу, — отметил мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что за час по Петровскому и Кировскому районам было выпущено порядка 34 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных во временно оккупированной Ильинке.

Напомним, что ранее ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам города десять ракет из реактивной системы залпового огня.

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