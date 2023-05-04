ВСУ ранили мирную жительницу в Петровском районе Донецка

Пострадавшую женщину доставили в больницу (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по Петровскому району Донецка, выпустив за час порядка 34 боеприпасов. В результате обстрела ранение получила мирная жительница. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.
— В результате обстрела Петровского района по улице Леси Украинки получила ранение женщина 1938 года рождения. Пострадавшая доставлена в первую городскую больницу, — отметил мэр.
В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что за час по Петровскому и Кировскому районам было выпущено порядка 34 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных во временно оккупированной Ильинке.
Напомним, что ранее ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам города десять ракет из реактивной системы залпового огня.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
Мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка
Мэр Донецка предупредил горожан об опасности (подробнее)