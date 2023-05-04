На западе Донецка в результате артобстрела ВСУ погиб мужчина

Очередной артиллерийский обстрел украинских боевиков привел к гибели мирного жителя Донецка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередной артиллерийский обстрел украинских боевиков привел к гибели мирного жителя Донецка. Трагедия произошла в западной части города - прифронтовом Петровском районе. об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

- В результате артобстрела Петровского района на улице Академика Павлова погиб мужчина 1970 года рождения, - проинформировал мэр.

Напомним, сегодня вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по Петровскому району Донецка, выпустив за час порядка 34 боеприпасов. В результате обстрела по улице Леси Украинки получила ранение женщина 1938 года рождения. Пострадавшая была доставлена в первую городскую больницу. По данным СЦКК ДНР, обстрел района велся с позиций украинских боевиков, расположенных во временно оккупированной Ильинке.

Ранее ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам города десять ракет из реактивной системы залпового огня.

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