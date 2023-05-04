ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

ВСУ вновь нанесли массированный удар по Донецку (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по двум районам Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По Киевскому и Куйбышевскому районам города было выпущено десять ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 11:00 по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка было выпущено 10 ракет из РСЗО. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Тоненькое, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в результате ночного обстрела Буденовского района Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека: мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения. По району было выпущено две ракеты из РСЗО.

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