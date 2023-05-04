В Донецке сработала система ПВО, в городе наблюдается задымление

Над Донецком снова сработала система противовоздушной обороны. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

В Донецке снова сработала система противовоздушной обороны. Осколки боеприпаса, направленного в глубокий тыл столицы Донецкой Народной Республики, обнаружили на границе двух районов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в этой части Донецка наблюдается задымление.

- По предварительной информации, на пограничной территории Буденновского и Пролетарского районов обнаружены обломки сбитого объекта. Наблюдается задымление. Подробности уточняются, - проинформировал мэр.

Напомним, сегодня ночью украинские боевики обстреляли тыловой Буденновский район Донецка. В результате произведенной атаки пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок. Ранее стало известно, что в Донецке в результате массированного обстрела ВСУ 3 мая пострадали три мирных жителя в Петровском районе. Как уточнил мэр, среди пострадавших - двое мужчин и женщина.

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