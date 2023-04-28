При обстреле ВСУ маршрутки в Киевском районе Донецка погибла первоклассница

Вместе с восьмилетней девочкой погибла и ее бабушка Фото: Иван ЖИЛЯК

Аллея Ангелов пополнилась именем первоклассницы, погибшей сегодня при обстреле маршрутного автобуса в Киевском районе Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Мэр отметил, что вместе с восьмилетней девочкой погибла и ее бабушка.

- Сегодня Аллею Ангелов пополнила учащаяся 1-го класса 57-й школы 2015 года рождения. Вместе с ней во время обстрела Киевского района в маршрутном такси № 25 погибла ее бабушка. Царствие небесное! - написал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате массированного удара ВСУ по центру Донецка погибли 9 гражданских лиц (2 мужчин и 6 женщин), в том числе 8-летняя девочка. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек. Пострадавшие доставлены в Республиканский травматологический центр, который также попал под обстрел и получил повреждения. Медики осматривают раненых и проводят хирургические вмешательства.

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