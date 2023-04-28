В Республиканский травматологический центр в Донецке попали пять снарядов ВСУ

В травматологии выбиты стекла в окнах, повреждены крыша и стены здания Фото: Иван ЖИЛЯК

В отделение микрохирургии кисти Республиканского травматологического центра в Донецке произошло прямое попадание снаряда ВСУ. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Анастасия Мартынова.

Она уточнила, что в здание больницы в общей сложности попали около пяти снарядов ВСУ.

- Предварительно, было попадание пяти снарядов РСЗО. Повреждения получил основной корпус, непосредственно отделение микрохирургии кисти, прилет был в крышу, - рассказала представитель Минздрава.

По словам Мартыновой, в результате обстрела был также поврежден аппарат МРТ, который ввели в эксплуатацию в конце прошлого года. Кроме того, в травматологии выбиты стекла в окнах, повреждены крыша и стены здания.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли здание Республиканского травматологического центра в Донецке. Медучреждение находится в Киевском районе Донецка.

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