В Республиканский травматологический центр в Донецке попали пять снарядов ВСУ

В травматологии выбиты стекла в окнах, повреждены крыша и стены здания
Фото: Иван ЖИЛЯК
В отделение микрохирургии кисти Республиканского травматологического центра в Донецке произошло прямое попадание снаряда ВСУ. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Анастасия Мартынова.
Она уточнила, что в здание больницы в общей сложности попали около пяти снарядов ВСУ.
- Предварительно, было попадание пяти снарядов РСЗО. Повреждения получил основной корпус, непосредственно отделение микрохирургии кисти, прилет был в крышу, - рассказала представитель Минздрава.
По словам Мартыновой, в результате обстрела был также поврежден аппарат МРТ, который ввели в эксплуатацию в конце прошлого года. Кроме того, в травматологии выбиты стекла в окнах, повреждены крыша и стены здания.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли здание Республиканского травматологического центра в Донецке. Медучреждение находится в Киевском районе Донецка.
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