ВСУ обстреляли здание Республиканского травматологического центра в Донецке

По Киевскому району ВФУ выпустили 20 ракет из РСЗО. Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по зданию Республиканского травматологического центра, зафиксировано прямое попадание. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Сообщается о попадании вражеского боеприпаса в здание Республиканского травматологического центра. В районе бывшего универсама «Украина» горят автомобили, — отметил градоначальник.

Напомним, что по Киевскому району Донецка было выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Снаряды украинских боевиков повредили также поле спортивного комплекса «Олимпийский», здание Института экономических исследований, здание коммунального предприятия «Зеленое строительство Киевского района г. Донецка», территорию парка кованных фигур, а также жилые дома на улицах Артема, Университетская, Щорса и Освобождения Донбасса, проспекте Титова.

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