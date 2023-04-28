Число погибших при обстреле центра Донецка увеличилось до 9 человек, среди них восьмилетний ребенок

В числе погибших - ребенок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила уточненная информация о жертвах сегодняшнего обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка.

Там сообщили, что в результате массированного удара противника по центру города погибли 9 гражданских лиц (2 мужчин и 6 женщин), в том числе 8-летняя девочка.

- Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, - уведомили в СЦКК.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения ДНР сообщили о помощи, которую ведомство оказало пострадавшим в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Там уточнили, что в Республиканский травматологический центр, куда были доставлены 19 раненых мирных жителей, направлены специалисты для оказания психологической поддержки.

- В штате РТЦ есть два психотерапевта. Они работают и с сотрудниками, и с пациентами, которые находятся в учреждении и которые поступили. Мы сейчас направили группу усиления психотерапевтов и психологов для работы с пострадавшими, - заявили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что среди раненых есть двое медиков.

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