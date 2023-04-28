В Донецке оказывают психологическую помощь пострадавшим вследствие массированного обстрела ВСУ

Для работы с пострадавшими направили группу психотерапевтов и психологов. Фото (архив): Администрация Главы ДНР

В Министерстве здравоохранения ДНР сообщили о помощи, которую ведомство оказало пострадавшим в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Там уточнили, что в Республиканский травматологический центр, куда доставили 19 раненых мирных жителей, были направлены специалисты для оказания психологической поддержки.

- В штате РТЦ есть два психотерапевта. Они работают и с сотрудниками, и с пациентами, которые находятся в учреждении и которые поступили. Мы сейчас направили группу усиления психотерапевтов и психологов для работы с пострадавшими, - заявили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что среди раненых есть двое медиков.

Напомним, ранее сообщалось, что поврежденный обстрелом ВСУ Республиканский травматологический центр в Донецке продолжает принимать раненых дончан. В медучреждение на данный момент поступили 19 человек с травмами различной степени тяжести, всем оказывается помощь. Медики осматривают раненых и проводят хирургические вмешательства.

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