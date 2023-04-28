Поврежденный украинским обстрелом Республиканский травматологический центр в Донецке продолжает принимать раненых дончан

Медики осматривают раненых и проводят хирургические вмешательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республиканский травматологический центр Донецка, несмотря на полученные в результате обстрела ВСУ повреждения, продолжает принимать раненых дончан. Об этом сообщил директор медучреждения Андрей Боряк.

- На этот момент поступило 19 человек с травмами разной степени тяжести, всем оказывается помощь, - заявил он.

Медики осматривают раненых и проводят хирургические вмешательства.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате массированного обстрела центра Донецка есть жертвы среди гражданского населения. В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили о 7 погибших в маршрутном такси №25, а также о 17 раненых. Точное количество погибших и раненых еще устанавливается. В СЦКК ДНР добавили, что повреждения в Киевском районе зафиксированы по 16 адресам.

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