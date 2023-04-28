Количество раненных в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ возросло до 17

Семь пассажиров автобуса №25 в Киевском районе Донецка погибли. Фото: ДНР Онлайн

В результате обстрела ВСУ центральных районов Донецка семь человек погибли, 17 мирных жителей, в том числе на улицах Артема и Университетская, а также на территории Республиканского травматологического центра, пострадали. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате массированного обстрела центра Донецка есть жертвы среди гражданских лиц. По предварительным данным известно о 7 погибших в маршрутном такси № 25, а также о 17 раненых. Точное количество погибших и раненых устанавливается. Все службы работают, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что повреждения в Киевском районе зафиксированы по 16 адресам. Среди них — Республиканский травматологический центр, поле РСК «Олимпийский», здание Института экономических исследований, здание коммунального предприятия «Зеленое строительство Киевского района г. Донецка», территория Парка кованных фигур по ул. Университетской, а также жилые дома на улицах Университетская, Артема, Щорса, Освобождения Донбасса и проспекте Титова.

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