В поселке Владимировка под Волновахой при обстреле пострадали два мирных жителя

Были ранены мужчины 1961 и 1950 годов рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Два мирных жителя пострадали при обстреле поселка Владимировка под Волновахой. Об этом сообщили в диспетчерской службе администрации Волновахского района.

Там уточнили, что были ранены мужчины 1961 и 1950 годов рождения. У обоих диагностированы минно-взрывные травмы и оба госпитализированы в больницу.

По данным СЦКК ДНР, поселок был обстрелян в 14:00. Со стороны оккупированного ВСУ села Елизаветовка по Владимировке были выпущены пять снарядов натовского образца.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики открыли массированный ракетный огонь по западу Донецка. Под удар попали Кировский и Петровский районы города, по которым были выпущены 20 боеприпасов из РСЗО.

Кроме того, в Кировском районе Донецка в поселке шахты имени Абакумова был ранен мирный житель. По уточненной информации, мужчина 1974 года рождения получил серьезные ранения в результате сброса боеприпаса с вражеского дрона.

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