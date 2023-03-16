ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Кировскому и Петровскому районам Донецка

Обстрел начался в 16:20 и велся со стороны со стороны оккупированной ВСУ Красногоровки. Фото: ДНР онлайн

Украинские боевики открыли массированный ракетный огонь по западу Донецка. Под удар попали Кировский и Петровский районы города, по которым были выпущены 20 боеприпасов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел начался в 16:20 и велся со стороны оккупированной противником Красногоровки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка в поселке шахты имени Абакумова был ранен мирный житель. По уточненной информации, мужчина 1974 года рождения получил серьезные ранения в результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотника.

А тем временем в поселке Александровка, относящемуся к Петровскому району Донецка, по улице Шевченко было зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом. Жилье сгорело полностью.

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