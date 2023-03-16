Украинские боевики ранили мужчину в Кировском районе Донецка

ВФУ продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам города (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Кировскому району Донецка, в результате чего ранение получил один мирный житель. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Кировского района в поселке шахты им. Е.Т. Абакумова ранен мужчина. Анкетные данные уточняются, — рассказал градоначальник.

Тем временем из населенного пункта Курахово украинские боевики выпустили по Петровскому району города 3 снаряда калибром 155 мм.

— В результате повреждения получил один из частных жилых домов по улице Финальная. Разбит угол дома, осколками посечены кровля и стены, выбито остекление окон, — отметил Кулемзин.

Напомним, что за сутки вооруженные формирования Украины 21 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя ДНР. Повреждены 15 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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