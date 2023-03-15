«Прилетело соседке в квартиру, ее внука ранило»: При обстреле Петровского района Донецка пострадали люди

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: соцсети

По предварительной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района Донецка пострадали мирные люди. Очевидцы сообщают о прилете украинского снаряда в дом по улице Салтыкова-Щедрина, 26.

- В мой дом прилетело, третий подъезд второй этаж соседке в квартиру, ее внука ранило. В зале вынесло стенку, - заявила одна из жительниц Ольга в соцсетях.

Местные паблики сообщают также, что по предварительной информации, есть пострадавшие по улице Композиторов, 28. В доме нарушено остекление.

Напомним, что после ночи затишья украинская армия возобновила обстрелы Донецка из артиллерии. Рано утром под прицельным огнем ВСУ оказался Петровский район. По данным СЦКК, украинские боевики начали наносить новые удары по городу в восемь часов утра, выпустив по Петровскому району пять снарядов калибром 152 мм.

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