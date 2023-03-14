Последствия украинских обстрелов Донецка за день: погиб 13-летний подросток, еще три мирных жителя ранены

Обстоятельства гибели мальчика расследуют правоохранители. Фото: Архив «КП»

14 марта в селе Луганское под Донецком из-за огнестрельного ранения погиб 13-летний подросток. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.

В самом Донецке за день ранены три мирных жителя. Так, в результате сброса вражеского боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в поселке Абакумова был ранен мужчина 1937 года рождения. Как сообщили в мэрии, чуть позже стало известно еще об одной раненой мирной жительнице Кировского района - женщине 1941 года рождения.

Кроме того, в результате обстрела поселка Александровка, что на западе Донецка, получил ранение на улице Кирова мужчина 1956 года рождения.

С 14.00 до 21.00 14 марта, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка четыре раза подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины.

В направлении Киевского и Куйбышевского районов было выпущено 14, Петровского – 4, Кировского – 3 снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО).

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