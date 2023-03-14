Пожилой мужчина ранен огнем украинских боевиков в поселке Александровка под Донецком

Поселок Александровка расположен всего в километре от Марьинки и находится на огневом рубеже Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела поселка Александровка на западе Донецка пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям за 14 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Александровка - по улице Кирова, 197 ранен мужчина 1956 года рождения, - проинформировали там.

Напомним, сегодня днем украинские боевики обстреляли рынок в Петровском районе Донецка. На территории местных торговых рядов был зафиксирован прилет 155-мм снаряда. Также сообщалось, что двое мирных жителей Кировского района Донецка получили ранения при обстреле. В результате сброса вражеского боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в поселке Абакумова днем получил ранения мужчина 1937 года рождения. Чуть позже стало известно еще об одной раненой мирной жительнице Кировского района - женщине 1941 года рождения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Под огонь ВСУ попали жилые кварталы в районе завода «Топаз» в Донецке

По предварительной информации, ранены двое человек (подробнее)