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НовостиПолитика15 марта 2023 6:37

ВСУ после ночи затишья возобновили обстрелы Донецка из артиллерии

Утром под прицельным огнем противника оказался Петровский район
Ирина ДМИТРИЕВА
Украинские боевики начали наносить новые удары по городу

Украинские боевики начали наносить новые удары по городу

Фото: Иван ЖИЛЯК

После ночи затишья украинская армия возобновила обстрелы Донецка. Рано утром под прицельным огнем ВСУ оказался Петровский район. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там отметили, что украинские боевики начали наносить новые удары по городу в восемь часов утра, выпустив по Петровскому району пять снарядов из артиллерии калибром 152 мм.

В предыдущие сутки ВСУ выпустили по ДНР 50 боеприпасов из арторудий и ударного БПЛА, обстреляв Донецк, Ясиноватую и Горловку. Ранения получили три мирных жителя. Разрушений домов и инфраструктуры зафиксировано не было.

Сообщалось также, что в селе Луганское под Донецком из-за огнестрельного ранения погиб 13-летний подросток. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.

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