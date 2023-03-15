ВСУ после ночи затишья возобновили обстрелы Донецка из артиллерии

Украинские боевики начали наносить новые удары по городу Фото: Иван ЖИЛЯК

После ночи затишья украинская армия возобновила обстрелы Донецка. Рано утром под прицельным огнем ВСУ оказался Петровский район. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там отметили, что украинские боевики начали наносить новые удары по городу в восемь часов утра, выпустив по Петровскому району пять снарядов из артиллерии калибром 152 мм.

В предыдущие сутки ВСУ выпустили по ДНР 50 боеприпасов из арторудий и ударного БПЛА, обстреляв Донецк, Ясиноватую и Горловку. Ранения получили три мирных жителя. Разрушений домов и инфраструктуры зафиксировано не было.

Сообщалось также, что в селе Луганское под Донецком из-за огнестрельного ранения погиб 13-летний подросток. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.

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