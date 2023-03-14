В селе Луганское под Донецком от огнестрельного ранения скончался подросток

Погибший 2010 года рождения

В селе Луганское под Донецком погиб подросток. Причиной смерти стало огнестрельное ранение. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В селе Луганском получил огнестрельное ранение и скончался подросток 2010 года рождения, - проинформировал мэр.

Тем временем в самом Донецке в результате сброса вражеского боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в поселке Абакумова сегодня днем был ранен мужчина 1937 года рождения. Как сообщили в мэрии, чуть позже стало известно еще об одной раненой мирной жительнице Кировского района - женщине 1941 года рождения.

Напомним, что ВСУ все чаще стали использовать беспилотники против мирных жителей Донбасса, сбрасывая на населенные пункты самодельные бомбы. Днем ранее стало известно, что украинские боевики сбросили с беспилотника взрывчатку на улицу Абакумова в Донецке, пострадали двое мужчин.

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