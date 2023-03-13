Леонид Пасечник о последствиях обстрела Перевальска: «Медики продолжают бороться за жизни самых маленьких жителей республики»

Руководитель региона заслушал доклады служб о ликвидации последствий обстрела города. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

В Луганской Народной Республике медики продолжают бороться за жизни самых маленьких жителей, пострадавших накануне во время обстрела Перевальска. При этом все пострадавшие получают необходимые медикаменты и квалифицированную помощь в больницах. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который заслушал сегодня доклады главы администрации Перевальского района Виталия Михайлова и министра здравоохранения Республики Наталии Пащенко о ликвидации последствий обстрела города.

- К сожалению, сильно пострадали четверо детей, которых вчера в оперативном порядке доставили в Луганск. Один ребенок - тяжелый. Медики продолжают бороться за жизни самых маленьких жителей республики, - отметил Пасечник.

Руководитель региона поблагодарил коммунальщиков, которые работают над восстановлением остекленения, крыш и фасадов пострадавших домов.

- Все отремонтируем, вот только жизни погибших уже не вернуть... Держу на личном контроле оказание медпомощи пострадавшим, - написал лидер ЛНР в своем телеграм-канале.

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