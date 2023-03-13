Все раненые при обстреле ВСУ жители Перевальска получили необходимую медицинскую помощь

Восемь пострадавших человек обратились в местную районную больницу, еще семь - в больницу Алчевска Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Все раненые в результате обстрела ВСУ жители Перевальска получили необходимую медпомощь. Об этом заявил глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов.

Он уточнил, что восемь пострадавших человек обратились в местную районную больницу, еще семь - в больницу Алчевска.

- Все обратившиеся получили необходимую медицинскую помощь, лекарства, все есть, все, что нужно сейчас для этих людей, делается, - отметил чиновник.

По словам Михайлова, в числе пострадавших, обратившихся в перевальскую районную больницу, есть трое несовершеннолетних детей. По решению медиков их направили на лечение в больницу Луганска.

Напомним, ранее сообщалось, что двое детей, раненых при обстреле Перевальска, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Один ребенок поступил в отделение реанимации, другой находится в хирургии. Врачи говорят, что делать прогнозы относительно их выздоровления пока рано.

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