В Донецке сообщили о ранении еще одного ребенка

По улице Земнухова ранен мальчик 2011 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела Пролетарского района Донецка пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По улице Земнухова, 10 ранен ребенок (мальчик) 2011 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

В СЦКК также добавили, что по улице Юмашева в этом же районе после обстрела ВСУ зафиксированы повреждения здания детского социального центра. Напомним, по данным властей, на момент удара там находились 28 детей. Преподаватели успели вовремя эвакуировать всех в убежище.

Ранее сообщалось, что в результате дневного обстрела Донецка пострадали несколько мирных людей. Так, в Пролетарском районе по улице Земнухова были ранены парень 2009 года рождения и мужчина 1981 года рождения. А в Киевском районе Донецка пострадала местная жительница 1953 года рождения. В городе фиксируются разрушения в частном секторе, горят дома.

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