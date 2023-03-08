ВСУ обстреляли территорию детского центра в Донецке, когда там находились 28 детей

Взрослые укрыли детей подальше от обстрела. Фото: ТГ/Кулемзин
Украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы ДНР. Сегодня во время обстрела Пролетарского района Донецка снаряды ВСУ прилетели на территорию «Детского социального центра», в котором на тот момент находились 28 детей и их наставники. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Градоначальник уточнил, что к счастью, обошлось без жертв.
- Все были вовремя эвакуированы в убежище, - проинформировал он.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате дневного обстрела Донецка пострадали несколько людей, среди них - 13-летний подросток. Так, в Пролетарском районе по улице Земнухова были ранены парень 2009 года рождения и мужчина 1981 года рождения. Тем временем в Киевском районе Донецка пострадала местная жительница 1953 года рождения.
В городе фиксируются разрушения в частном секторе, горят дома.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
При обстреле Донецка со стороны ВСУ была повреждена школа
Осколками посечен фасад здания и выбито остекление (подробнее)