ВСУ обстреляли территорию детского центра в Донецке, когда там находились 28 детей

Взрослые укрыли детей подальше от обстрела. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы ДНР. Сегодня во время обстрела Пролетарского района Донецка снаряды ВСУ прилетели на территорию «Детского социального центра», в котором на тот момент находились 28 детей и их наставники. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Градоначальник уточнил, что к счастью, обошлось без жертв.

- Все были вовремя эвакуированы в убежище, - проинформировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дневного обстрела Донецка пострадали несколько людей, среди них - 13-летний подросток. Так, в Пролетарском районе по улице Земнухова были ранены парень 2009 года рождения и мужчина 1981 года рождения. Тем временем в Киевском районе Донецка пострадала местная жительница 1953 года рождения.

В городе фиксируются разрушения в частном секторе, горят дома.

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