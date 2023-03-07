При обстреле Донецка со стороны ВСУ была повреждена школа

Пострадали фасад здания и окна. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ пострадала средняя школа № 52, расположенная по улице 60-летия СССР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил характер нанесенных повреждений.

- Осколками посечен фасад здания, выбито остекление окон, - проинформировал градоначальник.

По словам мэра, обошлось без пострадавших и жертв. Подробности произошедшего уточняются.

Отметим, что по данным СЦКК, украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка из Карловки, выпустив оттуда в 11:50 два снаряда калибром 155 мм.

Больше всего Куйбышевский район столицы пострадал от обстрелов вчера, 6 марта. Украинские боевики открывали по нему огонь в течение всего дня. Снаряды 155-го калибра с 14:00 до 21:00 разрывались целых шесть раз. В результате была ранена мирная жительница 1949 года рождения. Женщина попала под обстрел прямо на улице.

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