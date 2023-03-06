Донецк за день подвергся шести ударам ВСУ из натовского вооружения

Вражеские снаряды приземлились и во дворе школы № 51 Фото: Иван ЖИЛЯК

6 марта выдалось горячим для Куйбышевского района Донецка (с одной стороны он примыкает к Донецкому аэропорту, а с другой – к центру столицы). Украинские боевики открывали по нему огонь в течение всего дня. Снаряды 155-го калибра (стандарт НАТО) с 14:00 до 21:00 разрывались аж шесть раз.

В Админпоселке прифронтового Куйбышевского района ранена мирная жительница 1949 г.р. Женщина попала под обстрел прямо на улице.

- В результате варварского обстрела Куйбышевского района Донецка вражеские снаряды приземлились и на территории средней школы № 51, - рассказал в своем телеграм-канале донецкий градоначальник Алексей Кулемзин.

Снаряды образца стран НАТО, а также ракеты реактивной системы залпового огня, по данным СЦКК, 6 марта разрывались и в прифронтовом Петровском районе Донецка.

Последствия обстрела школы № 51 в Куйбышевском районе столицы Республики

О разрушениях в двух пострадавших районах города по оперативным каналам сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН:

- площадь Петровского, 4 (многоквартирный жилой дом).

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН:

- зафиксированы повреждения здания школа № 51 по улице Куйбышева.

- улица Степная, 7 (прямое попадание в частный жилой дом);

- улица Степная, 162 (частный жилой дом; также поврежден автомобиль);

- улица Ленкоранская, 19 (многоквартирный жилой дом).

Последствия обстрела школы № 51 в Куйбышевском районе столицы Республики

Подробности последствий обстрелов уточняются. Каждый факт документируют эксперты СЦКК, сотрудники Генеральной прокуратуры ДНР, а также Следственного Комитета Российской Федерации.

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