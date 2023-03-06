В Куйбышевском районе Донецка ранена мирная жительница

За день ранения в Республики получили уже три мирных жителя (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские боевики вновь открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего ранение получила мирная жительница. Анкетные данные пострадавшей уточняются. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Административного посёлка Куйбышевского района пострадала мирная жительница. Ее анкетные данные устанавливаются, — отметил мэр.

В Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что за полчаса по Куйбышевскому району города было выпущено порядка 12 снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенных пунктах Карловка и Галициновка.

Напомним, что сегодня в результате обстрелов боевиков пострадали уже два мирных жителя в Ясиноватском районе ДНР и в населенном пункте Никольское.

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