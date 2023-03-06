Родители будущих первоклассников в ДНР могут выбрать школу, куда отдать своего ребенка

589 школ ДНР готовы принять учеников Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике зачислять первоклассников в школы в этом году впервые будут по единому графику со всей Россией. Об этом на пресс -конференции заявила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

Согласно приказу Министерства просвещения РФ, прием соответствующих документов будет вестись с 1 апреля по 5 сентября.

- В этом учебном году в наших общеобразовательных организациях обучается 11 283 первоклассника. Ожидаем, что в новом учебном году первоклассников у нас будет такое же количество, - сказала Ольга Павловна.

Ольга Колударова. Фото: Минобрнауки ДНР

По ее словам, в Республике функционируют 589 школ. Подать заявление для поступления ребенка в первый класс можно в каждую из них.

В первый класс могут зачислить в возрасте от 6,5 до 8 лет. При этом для детей младше 7 лет предусмотрена специальная медкомиссия, на которой врач с помощью тестов определит готовность ребенка к школе.

- С 1 апреля по 30 июня мы записываем всех детей, которые закреплены по микрорайону за конкретной школой. На детей, которые могут претендовать на зачисление, не проживая в конкретном микрорайоне, но хотят поступить - мы им предоставляем право записаться с 30 июня по 5 сентября, - рассказала Ольга Колударова.

При этом дети льготных категорий, в частности, военных и сотрудников МЧС смогут учиться в тех школах, которые выберут, без привязки к месту прописки.

На сегодня в ДНР из-за украинской агрессии из 589 школ очно работают 253 школы, остальные - в дистанционном формате. В Донецке все школы на дистанционке сейчас. Вопрос возобновления очного обучения на контроле оперативного штаба. Как только позволит обстановка – за парты сядут все школьники Республики.

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