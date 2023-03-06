Ростовская область поможет ДНР возродить железнодорожное сообщение с другими российскими регионами

Нарастить перевозки позволит участок железной дороги «Миллерово - Разъезд 122 км». Фото: пресс-служба Свердловской пригородной компании

Ростовская область поможет Донецкой Народной Республике наладить железнодорожное сообщение с другими российскими регионами. Для этого предлагается восстановить движение по простаивавшему в течение шестнадцати лет железнодорожному пути. Нарастить перевозки позволит участок железной дороги «Миллерово - Разъезд 122 км» протяженностью 75 километров, что на территории Ростовской области.

ПОСЛЕ СВО

- Восстановление железнодорожного сообщения станет возможным после завершения специальной военной операции и восстановления необходимой ж.-д. инфраструктуры на новых территориях, - Донецкое агентство новостей цитирует Правительство области.

Отметим, что сейчас поезда Донецкой железной дороги курсируют лишь внутри Донбасса. Кроме пригородного сообщения, электричкой можно добраться в ЛНР.

Примерная оценочная стоимость работ по восстановлению железнодорожного сообщения составит около 6 миллиардов рублей. В Правительстве Ростовской области заверили, что железнодорожная инфраструктура региона готова к приему поездов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«СЕЙЧАС ЭТО ОПАСНО»

- Восстановление полноценного железнодорожного сообщения - это очень важно, - говорит дончанин Сергей Богданов. - Сейчас, чтобы на поезде добраться до Москвы, нужно сначала автобусом доехать до Ростова, что проблематично.

Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что возобновление прямого железнодорожного сообщения между Республикой и другими крупными российскими городами пока невозможно из-за постоянных украинских обстрелов.

- Люди у нас очень ждут возобновления прямого железнодорожного сообщения с другими регионами, в том числе с Москвой, Санкт-Петербургом и Симферополем. Однако запуск этих маршрутов станет возможным только после стабилизации оперативной обстановки. Сейчас это опасно: мы постоянно фиксируем прилеты в зону железнодорожного полотна, - отметил руководитель Республики.

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