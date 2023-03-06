Ростовская область поможет ДНР наладить железнодорожное сообщение с другими российскими регионами

Речь идет о восстановлении участка железной дороги «Миллерово - Разъезд 122 км», перевозки на котором осуществлялись до 2007 года Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ростовская область поможет Донецкой Народной Республике наладить железнодорожное сообщение с другими российскими регионами. Для этого предлагается восстановить движение по простаивавшему в течение 16 лет железнодорожному пути для наращивания перевозок. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на Правительство области.

Там уточнили, что осуществить эту задачу станет возможно только после завершения военной операции и восстановления необходимой инфраструктуры.

- В случае необходимости наращивания объемов перевозок ж/д транспортом на данных направлениях Правительство Ростовской области будет предлагать ОАО «РЖД» рассмотреть возможность восстановления участка железной дороги «Миллерово - Разъезд 122 км» (протяженность 75 км, территория Ростовской области), перевозки на котором осуществлялись до 2007 года, - пояснили ростовчане.

Примерная оценочная стоимость таких работ составит около 6 миллиардов рублей. В Ростовской области подчеркнули, что готовы к приему поездов из новых российских регионов, включая ДНР.

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