ВСУ возобновили обстрелы Донецка утром 8 марта

Противник открыл огонь в 08:25 со стороны населенного пункта Ласточкино Фото: Иван ЖИЛЯК

После многочасового затишья украинские войска возобновили обстрелы Донецка. Утром 8 марта они обстреляли Киевский район. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что противник открыл огонь в 08:25 со стороны населенного пункта Ласточкино, откуда выпустил по городу четыре снаряда калибром 155 мм. До этого времени ВСУ почти 10 часов воздерживались от обстрелов территории Донецкой Народной Республики.

За прошедшие сутки СЦКК ДНР сообщили о 15 фактах ведения огня со стороны украинских боевиков. Под удар артиллерии натовского образца попали Донецк, Пантелеймоновка, Яковлевка и Владимировка.

При обстреле Донецка была повреждена школа № 52, расположенная по улице 60-летия СССР в Куйбышевском районе. Осколки посекли фасад здания и выбили стекла.

Тем временем в селе Златоустовка под Волновахой из-за подрыва на взрывоопасном предмете погиб мужчина 1977 года рождения.

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