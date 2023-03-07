В ДНР скончался от тяжелых ранений подорвавшийся на взрывоопасном предмете мирный житель

Погиб мужчина 1977 года рождения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ДНР еще один мирный житель погиб в результате подрыва на взрывоопасном предмете. Трагедия произошла в селе Златоустовка Волновахского района Республики. Об этом сообщили ДАН в диспетчерской службе районной администрации.

Там уточнили, что погиб мужчина 1977 года рождения. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют военные эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что на западе Донецка в результате детонации противопехотной мины «Лепесток» был ранен подросток 2008 года рождения. Как выяснилось, еще 27 февраля Кировский и Петровский районы Донецка были в очередной раз «засеяны» противником запрещенными фугасными минами. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские силовики выпустили в этом направлении три ракеты из РСЗО «Ураган», оснащенных «Лепестками».

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