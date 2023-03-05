В Донецке на мине «Лепесток» подорвался подросток

Мины «Лепесток» чрезвычайно опасны из-за своей малозаметности. Фото: МЧС ДНР

Подросток ранен в результате детонации противопехотной мины «Лепесток» на западе Донецка. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- По информации очевидцев, в Кировском районе по проспекту Семашко, 37А в результате воздействия противопехотной мины ПФМ-1 „Лепесток“ получил ранение подросток 2008 года рождения, — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Напомним, что 27 февраля Кировский и Петровский районы Донецка были в очередной раз «засеяны» минами «Лепесток». По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские силовики выпустили в этом направлении три ракеты из РСЗО «Ураган».

Украинская армия начала активно минировать населенные пункты ДНР минами ПФМ-1 с середины прошлого лета. До последней трагедии на «лепестках» подорвались 93 человека, в том числе восемь детей.

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