По Волновахе во время памятной встречи в годовщину гибели Владимира Жоги ВСУ выпустили две ракеты HIMARS

Торжественное возложение цветов прошло в Волновахе, где установлен памятник Героя РФ, Героя ДНР Владимира Жоги. Фото: Администрация Волновахи

Район Дома культуры в Волновахе, где проходило мероприятие в память Героя ДНР и России, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимира Жоги, обстрелян со стороны ВСУ. Об этом сегодня ДАН сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

- Разбомбили полностью здание бывшей прачечной, дома быта рядом с ДК, где мы проводили торжественное собрание в память Героя ДНР и России Владимира Жоги, где полный зал детей был. Буквально в 40 метрах прилет был. Нас всех быстро эвакуировали, разошлись. Во время мероприятия это произошло, когда на сцене выступал Герой ДНР Сергей Великородный (заместитель начальника Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР), собрали всю молодежь района на патриотическую встречу, в этот момент два прилета было, — сказал Зинченко.

Он добавил, что по счастливой случайности пострадавших нет.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в 10:20 ВСУ выпустили по Волновахе две ракеты из РСЗО HIMARS.

Напомним, сегодня исполнился год со дня гибели командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (Вохи). 5 марта 2022 года Воху и его сослуживцев попросили эвакуировать жителей Волновахи. Он не отказал в этой просьбе и погиб под кинжальным огнём ВСУ, спасая женщин и детей.

- Он был горячим, бесстрашным, рисковым. Молодым и не по годам рассудительным. Из 28 прожитых лет восемь отдал на защиту Родины, служил ей верой и правдой, - написал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Руководитель Республики отметил, что жизненный путь Владимира Жоги наполнен абсолютным смыслом. Он был надежным другом, верным соратником и отличным командиром. Батальон «Спарта», которым он руководил, точно знал, что на Воху всегда можно положиться, и уверенно шел за ним в самый сложный бой, ни минуты не сомневаясь в правильности поставленных задач и решений.

- Владимир Жога – плоть от плоти сын Донбасса со стальным характером и доброй душой. Жил как герой и героически погиб, спасая людей. Даже спустя год со дня трагической гибели Вохи не утихла боль… Вечная память и вечная слава Русскому Воину! – подчеркнул Пушилин.

Сегодня жители ДНР несли цветы к памятнику легендарному комбату на Аллее Героев в Донецке.Торжественное возложение цветов прошло и в Волновахе, где также установлен памятник Героя РФ, Героя ДНР Владимира Жоги.

Владимир Жога (позывной Воха) - уроженец Славянска, служил в ополчении Донбасса. В 20 лет познакомился с первым командиром «Спарты» Арсеном Павловым (позывной Моторола). После смерти Моторолы принял командование «Спартой».

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