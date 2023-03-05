Каким был командир «Спарты» Владимир Жога, героически погибший, прикрывая эвакуацию мирных жителей

Владимир Жога

Год назад - 5 марта 2022 года – при освобождении Волновахи героически погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога с позывным Воха.

Разведчики «Спарты» прикрывали эвакуацию мирных жителей, преимущественно женщин и детей. В это время нацисты открыли по ним огонь... Воха получил смертельное ранение, обеспечивая выход гражданского населения.

- Он был горячим, бесстрашным, рисковым. Молодым и не по годам рассудительным. Из 28 прожитых лет восемь отдал на защиту Родины, служил ей верой и правдой, - отметил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в годовщину гибели Вохи. - Владимир Жога – плоть от плоти сын Донбасса со стальным характером и доброй душой. Жил как герой и героически погиб, спасая людей. Даже спустя год со дня трагической гибели Вохи не утихла боль...

Накануне памятной даты в волновахской школе №6 прошел урок памяти героя России и Донецкой Народной Республики Владимира Жоги. Дети посмотрели документальный фильм о герое. Один из успешно эвакуированных тогда «Спартой» местных жителей, лично знакомый с Жогой, рассказал свои личные впечатления о нем. Минутой молчания почтили память героя.

«Мы обязательно победим»

5 марта 2022 года Денис Пушилин присвоил Владимиру Жоге звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно). На следующий день Президент России Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Золотую Звезду Героя России отцу Вохи, который возглавил батальон после смерти сына, передал лично Владимир Путин. Президент встретился с отцом погибшего командира 9 мая прошлого года.

- Вручаю вам Звезду Героя вашего сына. К сожалению, его нет среди нас. Он ушел из наших рядов, но он прожил свою жизнь ярко, красиво, и погиб как герой, прикрывая собой, в полном, прямом смысле этого слова, женщин, детей, своих земляков, соотечественников. Отдал свою жизнь за Родину, - обратился Владимир Путин к Артему Жоге. - Я с одной стороны выражаю слова соболезнования, что вашего сына больше нет с нами, но с другой стороны, поздравляю, что вы вырастили такого сына, как настоящего героя. Хочу, чтобы эта Звезда Героя навечно осталась в вашей семье.

Владимир Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Артем Жога подчеркнул, что эту награду его сын заслужил всеми своими действиями.

- Он все восемь лет отдавал себя этому делу, - говорит президенту Артем Жога. - Да, сказалось и мое воспитание. Я рос и воспитывался в то время, когда мы чтили наших героев, мы чтили память наших дедов. Мой дед – участник Великой Отечественной войны, ветеран. Он окончил войну в Кёнисберге, был артиллерийским разведчиком. Володя, получилось так, тоже стал разведчиком, не артиллерийским, а войсковым.

Командир «Спарты» отметил, что будет приложено максимум усилий, чтобы довести дело до конца, до победы.

- Мы обязательно победим. Дай Бог, чтобы мы больше не теряли близких и друзей, чтобы меньшей была цена победы. Но она все-равно будет за нами, - сказал донбасский командир.

Жога поблагодарил Владимира Путина за поддержку и отметил, что 24 февраля стало большим днем в разрешении конфликта.

- Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно же, этот шаг использовали бы, - сказал Владимир Владимирович. - Но нам этого шанса не оставили, не дали. Другого выбора просто не было. Ребята воюют мужественно, героически, профессионально. Все намеченные планы выполняются. Результат будет достигнут. На этот счет нет никаких сомнений.

В ополчении с первых дней

Владимир Жога в ополчении с первых дней противостояния на Украине. Когда в Славянске возникло сопротивление новой киевской власти, он в возрасте 20 лет одним из первых встал в ряды защитников родного города. Там же познакомился с Арсеном Павловым, известным под позывным Моторола.

- Когда в Донецке провозгласили народную республику, мы с ребятами решили, что встанем на ее защиту. За два с половиной года много чего произошло. Но очень запомнился Славянск. Семеновку постоянно обстреливали, там был полный ужас. В селе был перекресток смерти. Чтобы его проскочить, нужно было ехать в темное время суток, без фар - на ощупь. Мы с Мотором (Моторола) постоянно смеялись и говорили, что больше не поедем. Но все равно ездили, и на провода наматывались, и колеса нам простреливали. И мы постоянно говорили: больше не поедем, - рассказывал «Комсомолке» о первых боях Владимир Жога.

Воха вспоминал и о первом знакомстве с Моторолой: «Под опеку Мотора я попал 7 мая 2014 года. Мы тогда стояли на блокпосту, из «вооружения» - палки да дубинки. Арсен приезжал к нам, когда была опасность прорыва, усиливал своими ребятами и оружием. Учил нас обращаться с оружием, помогал достраивать блокпост. После этого я долго не видел его. Потом случайно встретились, и он меня вспомнил. У меня тогда была машина - пикап, и Арсен сказал: «Пошли со мной воевать!»

Владимир Жога (Воха) и Арсен Павлов (Моторола) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2016 году, после трагической гибели Асена Павлова, Воха возглавил батальон. Ему было 23 года. Он дал обещание, что батальон не разрушится, кто бы на него не давил.

- Мы будем единым механизмом, кулаком. Никто нас не сможет сломать. Арсен из нас воспитал достойных воинов, его характер мы приняли. Мы обязательно воспитаем его детей должным образом, - сказал тогда Владимир Жога. И обещание свое сдержал.

Гибель Вохи - трагедия для всего Донбасса, для сослуживцев, для друзей и родственников, жителей Республик, всех, кто знал его, пусть и не лично. До конца жизни Владимир Жога оставался верен себе и людям. Жители Республик считают, что Воха - настоящий Герой огромного Русского мира.

- Жаль, что он не будет с нами во время Победы, - говорят жители Донбасса. - Но он увидит ее! Это мы обещаем.

Память

Назвали его именем улицы

Одна из улиц в Волновахе, освобожденной от украинских вооруженных формирований, теперь носит имя Героя России и Донецкой Народной Республики Владимира Жоги.

Во время украинской оккупации улица, ранее носившая название 1-го мая, была переименована в улицу имени одной из украинских бригад, обстреливавших Донбасс. Когда Волноваха перешла под контроль Народной милиции Республики, улица была переименована в честь легендарного комбата «Спарты» Владимира Жоги, героически погибшего во время освобождения города.

Табличку с наименованием «Ул. имени Героя России Владимира Жоги» на здании школы установили Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Памятник Владимиру Жоге в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В мае прошлого года в Донецке в честь Владимира Жоги был открыт памятник, а в октябре бюст легендарного командира был установлен в Волновахе. Именем Владимира Жоги были названы улица в Невинномысске и улица в Волжском. Также улицы будет носить его имя в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Майкопе, Омске, Кызыле и еще нескольких российских городах.

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